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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открылось новое производство строительных смесей

21:52 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦементный завод
Цементный завод
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 12 сен - РИА Новости. Группа компаний New MIX, официальный дистрибьютер цемента компаний "Евроцемент" и Lafarge Holcim, открыла в четверг новый завод по производству модифицированных строительных смесей в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Пусконаладочные работы на его площадях были проведены в июле текущего года, тогда же выпущена первая промышленная партия продукции. Линейка выпускаемых товаров включает сухие смеси, необходимые для строительства и ремонта - от пескобетона до гидроизоляции… Проектная мощность объекта – 350 тысяч тонн в год. Линия упаковывания позволит предприятию фасовать около 15 тысяч мешков в час", - говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы планируется поставлять на стройрынок региона, в субъекты Приволжского и Центрального федеральных округов, а также в страны ближнего зарубежья.
Губернатор области Иван Белозерцев перед церемонией открытия посетил производственную лабораторию завода, где будет проводиться анализ выпускаемой продукции и контролироваться ее качество, один из участков выпуска строительных сухих смесей, осмотрел новейшее оборудование, образцы первой промышленной партии продукции.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Учредитель завода New MIX Ильяс Дебердеев сообщил главе региона, что с реализацией этого вида товаров сегодня непросто, конкурировать его предприятие намерено за счет качества продукции.
Губернатор поручил организовать совещание с участием руководителей строительных компаний региона области, где планируется презентовать сухие смеси нового завода с тем, чтобы заинтересовать застройщиков появившейся на рынке продукцией.
"Вы сможете представить выпускаемые материалы для внешней и внутренней отделки, проинформировать о качестве и свойствах производимых смесей. Со своей стороны буду содействовать развитию данного производства, поскольку оно имеет значение не только для экономики Городищенского района, но и с точки зрения социальной стабильности – создания рабочих мест в сельской местности", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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