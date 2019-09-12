В Пензенской области открылось новое производство строительных смесей

ПЕНЗА, 12 сен - РИА Новости. Группа компаний New MIX, официальный дистрибьютер цемента компаний "Евроцемент" и Lafarge Holcim, открыла в четверг новый завод по производству модифицированных строительных смесей в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Пусконаладочные работы на его площадях были проведены в июле текущего года, тогда же выпущена первая промышленная партия продукции. Линейка выпускаемых товаров включает сухие смеси, необходимые для строительства и ремонта - от пескобетона до гидроизоляции… Проектная мощность объекта – 350 тысяч тонн в год. Линия упаковывания позволит предприятию фасовать около 15 тысяч мешков в час", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы планируется поставлять на стройрынок региона, в субъекты Приволжского и Центрального федеральных округов, а также в страны ближнего зарубежья.

Губернатор области Иван Белозерцев перед церемонией открытия посетил производственную лабораторию завода, где будет проводиться анализ выпускаемой продукции и контролироваться ее качество, один из участков выпуска строительных сухих смесей, осмотрел новейшее оборудование, образцы первой промышленной партии продукции.

Учредитель завода New MIX Ильяс Дебердеев сообщил главе региона, что с реализацией этого вида товаров сегодня непросто, конкурировать его предприятие намерено за счет качества продукции.

Губернатор поручил организовать совещание с участием руководителей строительных компаний региона области, где планируется презентовать сухие смеси нового завода с тем, чтобы заинтересовать застройщиков появившейся на рынке продукцией.

"Вы сможете представить выпускаемые материалы для внешней и внутренней отделки, проинформировать о качестве и свойствах производимых смесей. Со своей стороны буду содействовать развитию данного производства, поскольку оно имеет значение не только для экономики Городищенского района, но и с точки зрения социальной стабильности – создания рабочих мест в сельской местности", - цитирует Белозерцева пресс-служба.