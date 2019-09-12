Россия не будет размещать РСМД в Европе, пока там нет такого оружия США

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности ни в Европе, ни в других регионах мира, пока там не появится такое оружие США, сообщает Министерство обороны РФ.

Так в военном ведомстве прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о российских ракетах. В интервью Euronews он заявил, что Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД якобы размещает в Европе ракеты, способные нести ядерный заряд.

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства", - говорится в сообщении.