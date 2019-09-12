Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.

"Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло", - сказал Сафронов.

По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.

В пресс-службе московского управления Госавтоинспекции РИА Новости подтвердили, что недалеко от поселка Барвиха столкнулись две машины.