Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T23:26Z
https://ria.ru/20190912/1558634811.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b5c95fe0230cf96c6fb6bf79181b3377.jpg
РИА Новости
Культура

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

21:43 12.09.2019 (обновлено: 23:26 12.09.2019)
4567
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.
"Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло", - сказал Сафронов.
Российский художник Никас Сафронов
3 августа, 20:13Культура
Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
В пресс-службе московского управления Госавтоинспекции РИА Новости подтвердили, что недалеко от поселка Барвиха столкнулись две машины.
"На Рублево-Успенском шоссе, третий километр, столкнулись две иномарки, предварительно один пострадавший", - говорится в сообщении.
5731776
Обсудить 1
КультураБарвихаМоскваНикас СафроновПроисшествия
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова поставила на место украинского журналиста из-за слов о Вышинском
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Лента
новостей
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Концерт Подарок для Аллы
Ургант пошутил над Биланом из-за "пьяного" выступления в Самаре
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
Зарубежные СМИ возмутил ролик близняшек из Казани, накормивших бомжа суши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
23:27В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника
23:25Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
Лента новостейМолния