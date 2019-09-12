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РИА Новости

России нужны гарантии, что Запад не будет развертывать у себя ракеты США

21:41 12.09.2019 (обновлено: 21:47 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает услышать от Запада заверения о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей дальности, сообщает министерство обороны РФ.
"В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен США, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - говорится в заявлении.
Флаг на здании министерства обороны РФ
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