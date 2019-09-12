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РИА Новости

Ученые нашли высокое содержание химикатов и ртути у дельфинов в Ла-Манше

21:34 12.09.2019
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© РИА Новости / Василий БатановДельфины
Дельфины
© РИА Новости / Василий Батанов
Дельфины. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ученые из Франции и Бельгии обнаружили высокое содержание запрещенных химикатов и ртути у дельфинов Ла-Манша, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Над исследованием работали ученые из Льежского университета (Бельгия) и группы изучения китообразных Котантена (Франция).
В рамках исследования было проанализировано содержание стойких органических загрязнителей и ртути в коже и подкожном жировом слое бутылконосых дельфинов (вида Tursiops truncatus) Ла-Манша у берегов Нормандии. Пробы для биопсии были взяты у 82 дельфинов, в частности 79 проб подкожного сала и 69 проб кожи.
Большинство хлороорганических загрязнителей были запрещены в развитых странах в 70-х и 80-х годах прошлого века, но продолжают оставаться в окружающей среде. В частности, подобные липофильные загрязнители скапливаются в жировых тканях животных. В подкожном жировом слое афалин было зафиксировано высокое содержание полихлорированных дифенилов, являющихся стойкими органическими загрязнителями. Ртуть была обнаружена во всех взятых пробах. Отмечается, что содержание химикатов у проанализированных особей является одним из самых высоких у китообразных.
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ВеликобританияФранцияЕвропаРИА Наука
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