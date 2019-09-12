Россия ответила на обвинения НАТО в развертывании ракет в Европе

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, сообщает министерство обороны РФ.

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.

"Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", - отметили в ведомстве.

Добавляется, что еще в период действия договора США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности, и на момент выхода США из договора запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.