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РИА Новости

Россия ответила на обвинения НАТО в развертывании ракет в Европе

21:28 12.09.2019 (обновлено: 00:15 13.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, сообщает министерство обороны РФ.
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США, выход американской стороны из договора создал серьезные риски для международной безопасности.
"Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", - отметили в ведомстве.
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Добавляется, что еще в период действия договора США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности, и на момент выхода США из договора запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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