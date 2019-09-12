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РИА Новости
Культура

"Ленфильм" не сможет погасить кредит без помощи государства, заявил Костин

20:56 12.09.2019 (обновлено: 23:53 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент — председатель правления ВТБ Андрей Костин
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВТБ предложил "Ленфильму" два варианта по предоставленному кредиту: объявить дефолт или просить помощь у властей для погашения займа, заявил глава финансовой группы Андрей Костин.
"В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется", — сказал Костин в кулуарах Московского финансового форума.
"Ленфильм" в 2013 году подписал соглашение с ВТБ, согласно которому банк предоставил студии кредитную линию в размере 1,53 миллиарда рублей на десять лет. Режиссер Федор Бондарчук, возглавляющий совет директоров "Ленфильма", обратился с просьбой к Владимиру Путину предоставить киностудии субсидию на погашение этого кредита.
"Если Владимир Владимирович поддержит обращение Бондарчука и ему ("Ленфильму". — Прим. ред.) будет оказана поддержка, то будет погашен. Но мы считаем, что если этого не будет, то он погасить его не сможет", — добавил глава ВТБ.
Режиссер и сценарист Александр Бородянский
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КультураЛенфильмВТБАндрей Костин (банкир)Федор БондарчукРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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