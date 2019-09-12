"Ленфильм" не сможет погасить кредит без помощи государства, заявил Костин

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВТБ предложил "Ленфильму" два варианта по предоставленному кредиту: объявить дефолт или просить помощь у властей для погашения займа, заявил глава финансовой группы Андрей Костин.

"В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется", — сказал Костин в кулуарах Московского финансового форума.

"Ленфильм" в 2013 году подписал соглашение с ВТБ, согласно которому банк предоставил студии кредитную линию в размере 1,53 миллиарда рублей на десять лет. Режиссер Федор Бондарчук, возглавляющий совет директоров "Ленфильма", обратился с просьбой к Владимиру Путину предоставить киностудии субсидию на погашение этого кредита.