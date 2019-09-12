ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН разработала план действий по защите религиозных объектов, заявил журналистам генсек Организации Антониу Гутерреш.

"Мы все знаем, что наш мир сталкивается с ростом антисемитизма, ненависти против мусульман, увеличением нападений на христиан", - сказал Гутерреш.

По его словам, только за последние месяцы евреев убивали в синагогах, мусульман расстреливали в мечетях, христиане гибли на молитвах.

"Я еще раз строжайшим образом осуждаю эти нападения. Религиозные места должны предназначаться для молитвы, а не для войны", - добавил генсек ООН.