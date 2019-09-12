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РИА Новости
Религия и мировоззрение

ООН разработала план действий по защите религиозных объектов

20:56 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН разработала план действий по защите религиозных объектов, заявил журналистам генсек Организации Антониу Гутерреш.
"Мы все знаем, что наш мир сталкивается с ростом антисемитизма, ненависти против мусульман, увеличением нападений на христиан", - сказал Гутерреш.
По его словам, только за последние месяцы евреев убивали в синагогах, мусульман расстреливали в мечетях, христиане гибли на молитвах.
"Я еще раз строжайшим образом осуждаю эти нападения. Религиозные места должны предназначаться для молитвы, а не для войны", - добавил генсек ООН.
Как указал Гутерреш, план предлагает конкретные рекомендации по поддержке государств в обеспечении безопасности святых мест.
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Религия и мировоззрениеАнтониу ГутеррешООНВ мире
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