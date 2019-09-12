Трамп заявил, что Болтон сдерживал его "более жесткие" идеи

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его идеи относительно действий против Венесуэлы и Кубы были гораздо более жесткими, чем предложения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были гораздо более жесткими, чем взгляды Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп в четверг в своем Twitter

Трамп заявил, что он попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии. При этом Болтон считается "ястребом" и сторонником жестких мер во внешней политике. С его именем связывают в том числе выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.

По словам источников агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день Трамп решил уволить Болтона, о чем было объявлено во вторник.