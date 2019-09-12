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РИА Новости

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его "более жесткие" идеи

20:47 12.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его идеи относительно действий против Венесуэлы и Кубы были гораздо более жесткими, чем предложения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
"На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были гораздо более жесткими, чем взгляды Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп в четверг в своем Twitter.
Трамп заявил, что он попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии. При этом Болтон считается "ястребом" и сторонником жестких мер во внешней политике. С его именем связывают в том числе выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.
По словам источников агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день Трамп решил уволить Болтона, о чем было объявлено во вторник.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
11 сентября, 18:32Акценты
На Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, глава госдепартамента Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча Трампа и Роухани на полях ГА ООН в конце сентября возможна.
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонДональд ТрампКубаВенесуэлаСШАВ мире
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