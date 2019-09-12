Ургант пошутил над Биланом из-за "пьяного" выступления в Самаре

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.Телеведущий Иван Ургант пошутил над неудачным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором певец появился в нетрезвом виде.

Ургант напомнил, что в прошлом году героем похожего скандала стал артист Михаил Ефремов. Комик отметил, что ни за актером, ни за Биланом "такого раньше не замечалось".

"Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу "Иванушки International" не выступать в Самаре", – пошутил он в программе "Вечерний Ургант".

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".