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РИА Новости

Ургант пошутил над Биланом из-за "пьяного" выступления в Самаре

20:37 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.Телеведущий Иван Ургант пошутил над неудачным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором певец появился в нетрезвом виде.
Ургант напомнил, что в прошлом году героем похожего скандала стал артист Михаил Ефремов. Комик отметил, что ни за актером, ни за Биланом "такого раньше не замечалось".
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"Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу "Иванушки International" не выступать в Самаре", – пошутил он в программе "Вечерний Ургант".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в Самаре открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.
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Шоу-бизнесИнстаграмИванушки InternationalМихаил ЕфремовПервый канал (телеканал)Иван УргантДима Билан (Виктор Белан)МоскваСамара
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