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РИА Новости

В посольстве России в Чехии возмущены решением о переносе памятника Коневу

20:30 12.09.2019 (обновлено: 21:53 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Чехии считает возмутительным решение властей района Прага-6 перенести в музей памятник советскому маршалу Ивану Коневу, говорится в предоставленном РИА Новости в четверг вечером комментарии российского диппредставительства.
Ранее староста (глава) района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, Ондржей Коларж, заявил на пресс-конференции, что члены районного совета после длительных дебатов в четверг приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
"Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу И.С. Коневу считаем возмутительным. Неожиданностью оно не стало, с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию", - говорится в комментарии посольства РФ.
"Надеемся, что, несмотря на нынешнее решение муниципалитета, памятник И.С. Коневу останется на своем историческом месте, и чешская сторона в полной мере обеспечит его охрану в соответствии со своими международными обязательствами по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года", - подчеркнуло российское диппредставительство.
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