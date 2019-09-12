В посольстве России в Чехии возмущены решением о переносе памятника Коневу

ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Чехии считает возмутительным решение властей района Прага-6 перенести в музей памятник советскому маршалу Ивану Коневу, говорится в предоставленном РИА Новости в четверг вечером комментарии российского диппредставительства.

Ранее староста (глава) района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, Ондржей Коларж, заявил на пресс-конференции, что члены районного совета после длительных дебатов в четверг приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

"Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу И.С. Коневу считаем возмутительным. Неожиданностью оно не стало, с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию", - говорится в комментарии посольства РФ.