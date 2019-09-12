Гутерреш рассказал о работе по созданию комиссии ООН по Идлибу

ООН, 12 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что подробности о комиссии ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии станут известны на этой неделе.

"О комиссии по расследованию будет объявлено очень скоро, я надеюсь, на этой неделе", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос журналистов о том, когда она начнет свою работу.

Ранее Гутерреш заявил о создании внутренней комиссии ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".

Состав и круг обязанностей комиссии пока не известен.

Ранее Россия выступила с жесткой критикой этого решения генсека ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в частности заявлял, что Москва сожалеет в связи с этим шагом.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.