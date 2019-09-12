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РИА Новости

Турецкий суд оправдал пятерых журналистов оппозиционной газеты

20:26 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Турецкий кассационный суд постановил оправдать пятерых бывших сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet по делу о связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает сама газета в четверг.
В апреле прошлого года суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую турецкие власти называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) и обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.
Кассационный суд постановил отменить ранее вынесенное судебное решение относительно пяти бывших сотрудников газеты Cumhuriyet и заявил о необходимости оправдать их. Ожидается, что они выйдут на свободу в ближайшие часы.
Как сообщает газета, это решение касается Мусы Карта, Гюрая Оза, Мустафы Кемаля Гюнгёра, Хакана Кара и Ондера Челика. Все они были приговорены ранее менее чем к пяти лет лишения свободы, и находятся в местах заключения.
Флаг Турции
19 августа, 14:56РИА Новости
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Обвинение, ранее предъявленное журналисту газеты Ахмету Шику, было переквалифицировано на более мягкое - с "помощи террористической организации" на "пропаганду деятельности террористической организации". Наказание Эмре Иперу, который находится под арестом, суд оставил в силе.
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FETOCumhuriyetФетхуллах ГюленТурцияСтамбулАнкараВ мире
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