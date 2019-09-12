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РИА Новости

Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

20:21 12.09.2019 (обновлено: 21:15 12.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
"Я скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и по линии военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма", — заявил российский лидер.
Путин сообщил, что премьер Израиля уже провел "достаточно обстоятельную беседу" с министром обороны Сергеем Шойгу, и отметил, что стороны обсудят на переговорах "все, что касается этой сферы".
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Вчера, 20:36РИА Новости
Путин надеется, что в парламент Израиля придут ответственные политики
В свою очередь, Нетаньяху заявил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения ракет, угрожающих Израилю.
"Мы не готовы мириться с этой угрозой", — подчеркнул премьер.
В этой связи он отметил особую важность сотрудничества между военными России и Израиля.
"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", — заявил Нетаньяху.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Вчера, 11:00РИА Новости
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Российский лидер также рассказал премьеру о своей поездке в Дагестан по случаю 20-летия вторжения "международных террористических банд на территорию республики".
"Мы в России хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают это не понаслышке", — отметил президент.
Помимо этого, Путин сообщил, что получил приглашение от президента Израиля Реувена Ривлина посетить в начале следующего года памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и Дня холокоста.
"Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", — сказал президент, обращаясь к Нетаньяху.
Он добавил, что в рамках этого визита можно было бы провести открытие в Иерусалиме мемориала жителям блокадного Ленинграда.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Вчера, 12:59РИА Новости
Нетаньяху рассказал о визите в Россию
Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров Путина и Нетаньяху рассмотрят вопросы развития двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь, в канцелярии израильского премьера отметили, что лидеры планируют обсудить "региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации".
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А в чем сотрудничество? Израиль по ставляет беспилотники на Украину, вооружения. Так а что они поставляют нам? Кроме того, что уничтожает наши ПВО и предоставляет США данные о наших подразделениях в Сирии? Расплодил своих бармалеев от которых у наших куча проблем....Ну и дружба у нас такая, офигительная.
12 сентября, 20:55
Rog Guka
180006540
После того, как евреи на F-35 порвали иранцев в Сирии, сразу оценил сотрудничество.)))
13 сентября, 00:22
СХСергей Хазин
7400000
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