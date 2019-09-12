Четыре человека погибли при взрыве на трассе на юго-востоке Турции

АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда автомобиля, сообщила пресс-служба администрации губернатора провинции Диярбакыр в четверг.

"Четыре человека погибли при взрыве на дороге во время проезда гражданского автомобиля в результате нападения со стороны членов сепаратисткой террористической организации с использованием самодельного взрывного устройства, 13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении администрации.