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РИА Новости

Четыре человека погибли при взрыве на трассе на юго-востоке Турции

20:20 12.09.2019 (обновлено: 21:29 12.09.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда автомобиля, сообщила пресс-служба администрации губернатора провинции Диярбакыр в четверг.
"Четыре человека погибли при взрыве на дороге во время проезда гражданского автомобиля в результате нападения со стороны членов сепаратисткой террористической организации с использованием самодельного взрывного устройства, 13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении администрации.
Телеканал NTV сообщил, что при взрыве пострадали пассажиры микроавтобуса. Причиной взрыва, предположительно, является заложенная на дороге мина.
В провинции Диярбакыр действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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