Aviasales: авиабилеты в эконом-классе подорожали лишь на 1,35%

Когда покупать билеты и можно ли сэкономить на авиаперелетах в Новый год?

Можно ли сэкономить при покупке авиабилетов на Новый год и стоит ли покупать их заранее, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор сайта frequentflyers.ru Илья Шатилин.