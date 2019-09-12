Aviasales: авиабилеты в эконом-классе подорожали лишь на 1,35%

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Стоимость авиабилетов в эконом-классе в РФ повысилась с января по август 2019 года лишь на 1,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,47 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитиков популярного туристического поисковика Aviasales.
В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршрут "туда-обратно" на одного взрослого пассажира в эконом-классе.
В Aviasales отметили, что сдерживающим фактором большего повышения цен авиабилетов остается появление новых маршрутов у "Победы" (входит в группу "Аэрофлот"). Так, в июле этого года средний чек на билет из Москвы в Горно-Алтайск "снизился на 8% сразу после открытия нового рейса бюджетного перевозчика".
В турсервисе напомнили, что в 2015 году Aviasales впервые признал "Победу" авиакомпанию ценовым лидером. Тогда эксперты выяснили, что на маршрутах, где начинает летать "Победа", стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%.
Еще одним сдерживающим фактором стало введение безбагажных тарифов у "Аэрофлота". Появление новой линейки позволило сэкономить путешественникам, которые отправляются в поездки налегке, отмечают эксперты Aviasales.
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщила, что средняя стоимость перелета в эконом-классе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, что является самым интенсивным ростом с 2008 года.
В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что в целом по России не наблюдают двузначных темпов роста цен на авиабилеты.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, "однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается".
В ФАС считают, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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Статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен. В этот показатель "замешан" рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы (промо, комфорт) и условия провоза багажа. Кроме того, сопоставление низкого сезона (декабря) и высокого (августа) в принципе некорректно, пояснили в ФАС.
Ранее в сентябре начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова заявила, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.