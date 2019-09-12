Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T20:18Z
https://ria.ru/20190912/1558633197.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150099/36/1500993616_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bf3f0179407c220a11a48694b5bbc409.jpg
РИА Новости

Aviasales: авиабилеты в эконом-классе подорожали лишь на 1,35%

20:18 12.09.2019
12
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Салон самолета. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Стоимость авиабилетов в эконом-классе в РФ повысилась с января по август 2019 года лишь на 1,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,47 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитиков популярного туристического поисковика Aviasales.
В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршрут "туда-обратно" на одного взрослого пассажира в эконом-классе.
В Aviasales отметили, что сдерживающим фактором большего повышения цен авиабилетов остается появление новых маршрутов у "Победы" (входит в группу "Аэрофлот"). Так, в июле этого года средний чек на билет из Москвы в Горно-Алтайск "снизился на 8% сразу после открытия нового рейса бюджетного перевозчика".
В турсервисе напомнили, что в 2015 году Aviasales впервые признал "Победу" авиакомпанию ценовым лидером. Тогда эксперты выяснили, что на маршрутах, где начинает летать "Победа", стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%.
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково
11 сентября, 16:45Сказано в эфире
Когда покупать билеты и можно ли сэкономить на авиаперелетах в Новый год?Можно ли сэкономить при покупке авиабилетов на Новый год и стоит ли покупать их заранее, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор сайта frequentflyers.ru Илья Шатилин.
Еще одним сдерживающим фактором стало введение безбагажных тарифов у "Аэрофлота". Появление новой линейки позволило сэкономить путешественникам, которые отправляются в поездки налегке, отмечают эксперты Aviasales.
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщила, что средняя стоимость перелета в эконом-классе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, что является самым интенсивным ростом с 2008 года.
В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что в целом по России не наблюдают двузначных темпов роста цен на авиабилеты.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, "однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается".
В ФАС считают, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
Женщина гуляет в музее-заповеднике Царицыно в Москве
10 сентября, 06:15Туризм
Россияне рассказали, где планируют отдыхать осенью
Статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен. В этот показатель "замешан" рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы (промо, комфорт) и условия провоза багажа. Кроме того, сопоставление низкого сезона (декабря) и высокого (августа) в принципе некорректно, пояснили в ФАС.
Ранее в сентябре начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова заявила, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Ремонт дороги
Власти Ленобласти назвали сумму для приведения областных дорог к нормативу
РИА
Новости
Актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма Необратимость в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
"Люблю больше всего": Венсан Кассель поздравил дочку с днем рождения
Морской порт в Баку
В Баку стартовал бизнес-форум Свердловской области и Азербайджана
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили калужский опыт по созданию комфортной бизнес-среды
Лента
новостей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил проект выделения Украине 250 миллионов долларов
Здание РУДН в Москве
РУДН будет готовить для Венесуэлы экономистов, биологов и химиков
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин и Нетаньяху обсудили подготовку заседания межправкомиссии
Арктика
Острова в Арктике появляются и исчезают из-за климата, рассказал ученый
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ прокомментировали освобождение бывших сотрудников турецкой газеты
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот признали безусловным лидером по качеству питания на борту
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН
Строительство автодороги
Власти Сургутского района выделят на ремонт дорог 200 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния