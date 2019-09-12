Детская смертность на дорогах Московской области сократилась на 30%

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Около 300 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет правоохранители зафиксировали на дорогах Московской области в 2019 году. Об этом рассказал начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников, сообщил телеканал Около 300 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет правоохранители зафиксировали на дорогах Московской области в 2019 году. Об этом рассказал начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников, сообщил телеканал "360"

В основном аварии с участием несовершеннолетних регистрируются в Луховицах, Солнечногорске, Воскресенске, Дмитрове, Зарайске, Можайске и Коломне.

Однако в последние три года детская смертность в Подмосковье снизилась на 30%. Самыми аварийными месяцами министр назвал июнь и июль, в течение которых случилось 56 и 74 ДТП соответственно. Столкновения на дорогах в это время происходят неслучайно — из-за каникул в школах.

Щулепников привел статистику, объясняющую причины аварий, в которых гибнут дети. В 90% случаев родители учеников нарушают правила дорожного движения: превышают скорость или выезжают на встречку.

Кроме того, Щулепников отметил, что в 2019 году на дорогах Подмосковья зафиксировали ДТП с участием велосипедов и электросамокатов. А еще впервые сотрудники ДПС зарегистрировали пять аварий с участием электросамокатов и сигвеев, в которых погиб один человек.

"Подобные транспортные средства никак не регламентированы, поэтому есть необходимость на федеральном уровне признать владельцев электросамокатов участниками дорожного движения", — отметил министр.

По его словам, министерство транспорта Московской области поддерживает предложения о включении электротранспорта в отдельную категорию. Также необходимо проверять знание ПДД у владельцев.