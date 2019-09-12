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РИА Новости

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

20:05 12.09.2019 (обновлено: 20:24 12.09.2019)
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© Фото : страница Юлии Шарко в "ВКонтакте"Юлия Шарко
Юлия Шарко
© Фото : страница Юлии Шарко в "ВКонтакте"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей. В начале сентября супруг погибшей нашел ее без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля. Мужчина разбил его и вызвал скорую.
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"По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника", – сообщил Иванюк.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
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Полиция
8 апреля, 12:03РИА Новости
Житель Липецка случайно убил дочь сожительницы и закопал тело
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SputnikБрестская областьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
С другой стороны, как-то самому довелось (не шеей, а пальцами, слава Богу) испытать силу электростеклоподьемника. ОНА ЧУДОВИЩНА, синяки несколько дней держались! Может, конструкторам авто пора придумать нечто, что не позволило бы стеклоподъемнику убить человека?
12 сентября, 20:19
Руслан Тлеуж
3201200
Страшная судьба...вот уж точно врагу не пожелаешь.
12 сентября, 20:16
Руслан Тлеуж
500500
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