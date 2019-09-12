В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей. В начале сентября супруг погибшей нашел ее без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля. Мужчина разбил его и вызвал скорую.