Дима Билан после скандала снова выступит в Самаре 29 сентября

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября, сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.

"Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль", - написал Азаров в своем Instagram.

По его словам, он "не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог".

"Для многих людей День города - это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, так же, как и чувство гордости, стоящее за ними. И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом - за это Дима точно заслужил второй шанс", - считает глава региона.