Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T19:59Z
https://ria.ru/20190912/1558632860.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155762/56/1557625686_0:276:2954:1938_1036x0_80_0_0_4e295ee02d02a29f0e97f9abb6a5ebb5.jpg
РИА Новости
Культура

Дима Билан после скандала снова выступит в Самаре 29 сентября

19:59 12.09.2019
3500
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября, сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.
"Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль", - написал Азаров в своем Instagram.
Концерт Подарок для Аллы
10 сентября, 15:05Культура
Как российский шоу-бизнес отреагировал на выступление Димы Билана в Самаре
По его словам, он "не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог".
"Для многих людей День города - это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, так же, как и чувство гордости, стоящее за ними. И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом - за это Дима точно заслужил второй шанс", - считает глава региона.
Азаров уверен, что жители Самары примут извинения, так как "отличаются добротой и отходчивостью". "Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!" - добавил губернатор.
1931028
Обсудить 1
КультураЯна РудковскаяДмитрий АзаровДима Билан (Виктор Белан)СамараСамарская область
Рекомендуем
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Лента
новостей
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Концерт Подарок для Аллы
Ургант пошутил над Биланом из-за "пьяного" выступления в Самаре
Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
Зарубежные СМИ возмутил ролик близняшек из Казани, накормивших бомжа суши
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
Лента новостейМолния