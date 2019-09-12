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РИА Новости

Зарубежные СМИ возмутил ролик близняшек из Казани, накормивших бомжа суши

20:02 12.09.2019 (обновлено: 20:08 12.09.2019)
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© Страница в Instagram "adelalinka_life" Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
© Страница в Instagram "adelalinka_life"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зарубежные СМИ обратили внимание на скандальное видео близняшек из Казани, на котором девушки кормят бездомного инвалида роллами.
Блогеры Аделя и Алина Фатхеевы, регулярно публикующие снимки своей "прекрасной жизни" и отдыха на яхтах и частных самолетах, сняли социальный ролик для участия в марафоне #НамНеВсеРавно2019, организованном движением "Молодежь Татарстана". На конкурсе разыгрывались iPhone XR, Apple Watch Series 4, PlayStation 4.
На видео 24-летние сестры в одинаковой одежде идут по улицам Казани и встречают бездомного в инвалидном кресле.
"Бедненький! Он, наверное, давно не кушал", — хором говорят девушки и заказывают мужчине набор роллов через приложение по доставке еды.
Накормив бездомного с помощью палочек, близняшки радостно улыбаются.
"Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка", — говорится в описании видео.
Пользователи Instagram не оценили социальный ролик Фахтеевых и стали высказывать свое недовольство под постом. После этого Аделя и Алина закрыли комментарии к записи.
Автор статьи на портале LadBible обратил внимание на внешний вид сестер, появившихся на видео в дизайнерской одежде. Их поведение перед камерой он назвал "жутковатым" и "самодовольным". Автор материала отметил, что мужчину лучше было накормить простой едой, а не роллами. Кроме того, его возмутил комментарий сестер о том, что коты милее бомжей.

"В следующий раз, когда захотите заказать бездомной кошке тайскую лапшу, помните, что бездомным людям тоже нужна еда", — сыронизировал журналист.

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на то, что мужчина на видео не актер, а на самом деле живет на улице.
"Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным", — приводит газета комментарий одного из интернет-пользователей.
Издание The Sun назвало "безвкусный" ролик Фахтеевых рекламным трюком, чтобы повысить свою популярность. Как отмечается в статье, видео не имеет ничего общего с "искренними намерениями помочь человеку".
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