Посольство РФ прокомментировало отказ Лондона сотрудничать по делу Глушкова

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Расследование убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова в Великобритании ведется непрозрачно и неэффективно, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Сегодня исполняется полтора года с момента его кончины.
"Вынуждены констатировать, что британская сторона так и не предоставила вразумительные ответы на наши многочисленные ноты и обращения. С апреля 2018 года остается без реакции МВД Великобритании запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Николая Глушкова. По сути, проигнорированы и неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла с комиссаром полиции Лондона или экспертных консультаций правоохранительных органов двух стран", - говорится в комментарии.
По мнению посольства, Великобритания, отказываясь предоставить России доступ к расследованию смерти российского гражданина, нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
"Кроме того, ситуация со следствием, ход которого тщательно засекречивается британскими властями, является наглядным примером пренебрежительного отношения к законным интересам родных и близких погибшего, а также широкой общественности. Позиция официального Лондона не поддается логике. Речь идет о тяжком уголовном преступлении, причем, в отличие от других известных дел, британская сторона не придает ему политическое звучание. Однако расследование ведется абсолютно непрозрачно и, как видим, неэффективно. Судя по всему, для этого есть свои резоны, разглашение которых невыгодно Лондону", - указывает дипмиссия.