Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T19:58Z
https://ria.ru/20190912/1558632694.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151438/25/1514382578_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f830b1437228b539ac94a905dbf2a341.jpg
РИА Новости

Посольство РФ прокомментировало отказ Лондона сотрудничать по делу Глушкова

19:58 12.09.2019
434
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Расследование убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова в Великобритании ведется непрозрачно и неэффективно, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Сегодня исполняется полтора года с момента его кончины.
"Вынуждены констатировать, что британская сторона так и не предоставила вразумительные ответы на наши многочисленные ноты и обращения. С апреля 2018 года остается без реакции МВД Великобритании запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Николая Глушкова. По сути, проигнорированы и неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла с комиссаром полиции Лондона или экспертных консультаций правоохранительных органов двух стран", - говорится в комментарии.
По мнению посольства, Великобритания, отказываясь предоставить России доступ к расследованию смерти российского гражданина, нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко
23 августа, 17:00РИА Новости
Александр Яковенко: Лондон строит внешнюю политику на дезинформации
"Кроме того, ситуация со следствием, ход которого тщательно засекречивается британскими властями, является наглядным примером пренебрежительного отношения к законным интересам родных и близких погибшего, а также широкой общественности. Позиция официального Лондона не поддается логике. Речь идет о тяжком уголовном преступлении, причем, в отличие от других известных дел, британская сторона не придает ему политическое звучание. Однако расследование ведется абсолютно непрозрачно и, как видим, неэффективно. Судя по всему, для этого есть свои резоны, разглашение которых невыгодно Лондону", - указывает дипмиссия.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
2 августа, 15:39РИА Новости
В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова
820120
Обсудить 2
Николай ГлушковСкотланд-ЯрдМВД ВеликобританииАэрофлотВеликобританияЛондонРоссияВ мире
Рекомендуем
Студия телеканала NewsOne
СМИ: офис Зеленского поставил перед судами задачу лишить лицензии Newsone
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова поставила на место украинского журналиста из-за слов о Вышинском
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Суд приостановил на три года иск бизнесмена Гапонцева к Минфину США
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
В Сеуле надеются на скорый визит Путина
Лента
новостей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины обсудил с экс-генсеком НАТО ситуацию в Донбассе
Памятник маршалу Коневу в Праге
Земан назвал позором для Чехии ситуацию с памятником Коневу
Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
Зарубежные СМИ возмутил ролик близняшек из Казани, накормивших бомжа суши
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Трамп заявил, что Болтон сдерживал его "более жесткие" идеи
Постпред США при ООН Келли Крафт
Келли Крафт пообещала защищать интересы США в Совбезе ООН
Саммит стран-участниц НАТО
Чешский парламент одобрил вступление Северной Македонии в НАТО
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния