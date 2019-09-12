Посольство РФ прокомментировало отказ Лондона сотрудничать по делу Глушкова

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Расследование убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова в Великобритании ведется непрозрачно и неэффективно, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.

Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Сегодня исполняется полтора года с момента его кончины.

"Вынуждены констатировать, что британская сторона так и не предоставила вразумительные ответы на наши многочисленные ноты и обращения. С апреля 2018 года остается без реакции МВД Великобритании запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Николая Глушкова. По сути, проигнорированы и неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла с комиссаром полиции Лондона или экспертных консультаций правоохранительных органов двух стран", - говорится в комментарии.

По мнению посольства, Великобритания, отказываясь предоставить России доступ к расследованию смерти российского гражданина, нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.