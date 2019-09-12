Мосэкомониторинг подтвердил данные о загрязнении воздуха на западе города

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мосэкомониторинг подтвердил, что периодически фиксирует превышение уровня вредных веществ в воздухе в Очаково на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях жители ЗАО пожаловались на запах, исходящий якобы от мусоросжигательного завода на улице Генерала Дорохова около жилых домов.

"На территории рядом с промзоной в Очаково проводились проверки инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с прокуратурой. Кроме того, "Мосэкомониторингом" в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, и выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей, станции периодически фиксируют кратковременные превышения по взвешенным частицам (пыль), оксиду углерода и диоксиду азота", - сказали в пресс-службе.