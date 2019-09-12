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РИА Новости

Мосэкомониторинг подтвердил данные о загрязнении воздуха на западе города

19:48 12.09.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsВ лаборатории
В лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мосэкомониторинг подтвердил, что периодически фиксирует превышение уровня вредных веществ в воздухе в Очаково на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях жители ЗАО пожаловались на запах, исходящий якобы от мусоросжигательного завода на улице Генерала Дорохова около жилых домов.
"На территории рядом с промзоной в Очаково проводились проверки инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с прокуратурой. Кроме того, "Мосэкомониторингом" в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, и выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей, станции периодически фиксируют кратковременные превышения по взвешенным частицам (пыль), оксиду углерода и диоксиду азота", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что на территории промзоны в Очаково много предприятий, которые могут быть источниками выбросов, некоторые из них федерального уровня контроля. "Также сообщаем, что превышения фиксируются в ночные часы", - отметили в пресс-службе.
Москва
10 сентября, 13:07РИА Новости
Экологи назвали причину превышения уровня загрязнения воздуха в Москве
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МосэкомониторингМоскваОбщество
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