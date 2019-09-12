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РИА Новости

На севере Москвы нашли восемь снарядов времен Великой Отечественной войны

19:44 12.09.2019
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© Фото : Илья ГорбуновСнаряд времен Великой Отечественной войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны
© Фото : Илья Горбунов
Снаряд времен Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в четверг вечером на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 обнаружены восемь снарядов времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до ближайшего строения 250 метров. Место опасной находки огорожено. Изъятие боеприпасов и вывоз для утилизации на подмосковный полигон планируется утром в пятницу.
В Москве обнаружены снаряды времен ВОВ
9 августа, 11:59Радио
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе
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Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваРоссияПроисшествия
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