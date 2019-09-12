На севере Москвы нашли восемь снарядов времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в четверг вечером на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 обнаружены восемь снарядов времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до ближайшего строения 250 метров. Место опасной находки огорожено. Изъятие боеприпасов и вывоз для утилизации на подмосковный полигон планируется утром в пятницу.