Секретарь СНБО Украины обсудил с экс-генсеком НАТО ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил в Киеве с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ситуацию в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

По данным ведомства, во встрече также принял участие бывший посол США в РФ, экс-заместитель генсека альянса Александр Вершбоу.

"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили инициативы Киева по реформированию сектора безопасности и обороны. "Андерс Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве", - добавили в пресс-службе.