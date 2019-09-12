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РИА Новости

Секретарь СНБО Украины обсудил с экс-генсеком НАТО ситуацию в Донбассе

19:39 12.09.2019
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© Фото : Министерство финансов УкраиныСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк
© Фото : Министерство финансов Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил в Киеве с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ситуацию в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.
По данным ведомства, во встрече также принял участие бывший посол США в РФ, экс-заместитель генсека альянса Александр Вершбоу.
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"Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили инициативы Киева по реформированию сектора безопасности и обороны. "Андерс Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с выполнением реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве", - добавили в пресс-службе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Александр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенУкраинаВ мире
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