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РИА Новости
Культура

Дублер Милы Йовович подала в суд на продюсеров "Обители зла" из-за травм

20:04 12.09.2019
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© Capcom Company (2017)Кадр из фильма "Обитель зла: последняя глава"
Кадр из фильма Обитель зла: последняя глава
© Capcom Company (2017)
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Оливия Джексон - дублер актрисы Милы Йовович в фильме "Обитель зла: Финальная глава" подала в суд на продюсеров Джереми Болта и Питера Андерсона за полученные на съемочной площадке травмы, сообщает THR.
В жалобе она написала, что должна была сниматься в сцене боя, но в последнюю минуту ее попросили исполнить "опасную и технически сложную сцену с мотоциклом в неблагоприятную погоду".
Джексон рассказала, что крановщик не поднял ее вовремя, из-за чего она столкнулась с камерой.
В результате она "получила открытый перелом предплечья и повредила щеку так, что было видно зубы". Согласно ее заявлению, были и другие травмы: на левой руке пришлось ампутировать пальцы.
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures ReleasingКадр из фильма "Обитель Зла в 3D: жизнь после смерти"
Кадр из фильма Обитель Зла в 3D: жизнь после смерти
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing
Кадр из фильма "Обитель Зла в 3D: жизнь после смерти"
Дублер заявила, что продюсеры ввели ее в заблуждение, полагая, что их страховка покроет любые травмы, полученные во время съемок, и связанные с этим убытки, но фактически никаких выплат не было.

"Если бы такие факты были известны истцу, она бы никогда не согласилась выполнить этот трюк", - прокомментировала ситуацию адвокат Оливии.

По словам пострадавшей, она никогда не сможет снова работать по профессии из-за халатного отношения продюсеров к безопасности.
Ответчики пока не прокомментировали ситуацию.
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