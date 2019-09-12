Дублер Милы Йовович подала в суд на продюсеров "Обители зла" из-за травм

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Оливия Джексон - дублер актрисы Милы Йовович в фильме "Обитель зла: Финальная глава" подала в суд на продюсеров Джереми Болта и Питера Андерсона за полученные на съемочной площадке травмы, . Оливия Джексон - дублер актрисы Милы Йовович в фильме "Обитель зла: Финальная глава" подала в суд на продюсеров Джереми Болта и Питера Андерсона за полученные на съемочной площадке травмы, сообщает THR.

В жалобе она написала, что должна была сниматься в сцене боя, но в последнюю минуту ее попросили исполнить "опасную и технически сложную сцену с мотоциклом в неблагоприятную погоду".

Джексон рассказала, что крановщик не поднял ее вовремя, из-за чего она столкнулась с камерой.

В результате она "получила открытый перелом предплечья и повредила щеку так, что было видно зубы". Согласно ее заявлению, были и другие травмы: на левой руке пришлось ампутировать пальцы.

Дублер заявила, что продюсеры ввели ее в заблуждение, полагая, что их страховка покроет любые травмы, полученные во время съемок, и связанные с этим убытки, но фактически никаких выплат не было.

"Если бы такие факты были известны истцу, она бы никогда не согласилась выполнить этот трюк", - прокомментировала ситуацию адвокат Оливии.

По словам пострадавшей, она никогда не сможет снова работать по профессии из-за халатного отношения продюсеров к безопасности.