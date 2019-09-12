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РИА Новости

В Сеуле надеются на скорый визит Путина

19:24 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Сеуле надеются на визит президента России Владимира Путина в Южную Корею в ближайшее время, заявил РИА Новости посол страны в РФ Ли Сок Пэ.
"Мы ожидаем, что президент Владимир Путин сможет посетить Южную Корею в ближайшем будущем. Я абсолютно уверен, что его визит в Южную Корею даст большой импульс для укрепления и расширения реального сотрудничества между Южной Кореей и Россией", - заявил он.
Посол отметил, что по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2020 году пройдет перекрестный год, в ходе которого правительства России и Южной Кореи организуют культурные и экономические мероприятия.
Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня 2018 года посещал Россию с государственным визитом по приглашению Путина. Президенты также провели встречу в ноябре в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. В ходе переговоров Путин и Мун Чжэ Ин обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорились продолжать совместные усилия для полной денуклеаризации полуострова и продвигать экономические проекты между РФ, КНДР и Южной Кореей.
Президент Мун Чжэ Ин во время своего визита в Россию пригласил Путина посетить Республику Корея.
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Ли Сок ПэМун Чжэ ИнВладимир ПутинЮжная КореяРоссияВ мире
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