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РИА Новости

Комитет сената США одобрил проект выделения Украине 250 миллионов долларов

19:18 12.09.2019
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Комитет по расходам сената США одобрил во вторник оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в рамках которого предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов, а также рекомендовано выделение 400 миллионов долларов для стран Балтики на противовоздушную оборону.
"(Документ предписывает) полностью профинансировать запрос Украины на 250 миллионов долларов в рамках инициативы по помощи на безопасность и продлить финансирование на два года для улучшения программы и рекомендует (выделение) 400 миллионов долларов Балтийским странам на противовоздушную оборону", - говорится в документе по итогам голосования, опубликованном на сайте комитета.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. При этом республиканцы и демократы в сенате США выразили солидарность в этом вопросе и говорили, что готовы восстановить военную помощь Украине, если Трамп ее отменит.
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