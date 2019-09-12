Комитет сената США одобрил проект выделения Украине 250 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Комитет по расходам сената США одобрил во вторник оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в рамках которого предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов, а также рекомендовано выделение 400 миллионов долларов для стран Балтики на противовоздушную оборону.

"(Документ предписывает) полностью профинансировать запрос Украины на 250 миллионов долларов в рамках инициативы по помощи на безопасность и продлить финансирование на два года для улучшения программы и рекомендует (выделение) 400 миллионов долларов Балтийским странам на противовоздушную оборону", - говорится в документе по итогам голосования, опубликованном на сайте комитета.