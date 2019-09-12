Суд приостановил на три года иск бизнесмена Гапонцева к Минфину США

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд приостановил по просьбе сторон на три года иск бизнесмена Валентина Гапонцева к минфину США за включение предпринимателя в список "российских олигархов", говорится в распоряжении судьи Кетанджи Браун-Джексон.

Как и просили истец и ответчик, дело приостановлено до 11 сентября 2022 года, после чего оно будет окончательно прекращено, если ни одна из сторон не будет против этого возражать.

Ранее представители Гапонцева и минфина подписали мировое соглашение, детали которого не разглашаются.

Тот факт, что каждая из сторон согласилась не требовать от противника возмещения судебных издержек, свидетельствует, что ни минфин, ни Гапонцев не признали своей неправоты.

При этом компания Гапонцева IPG Photonics опубликовала на своем сайте письмо из минфина США, в котором содержится признание, что "Гапонцев не является олигархом в России с точки зрения закона "О противодействии противникам Америки через санкции". Подобное мнение минфина США базируется на информации, которая раньше была неизвестна американским властям, заявил подписавший письмо и.о. первого зампомощника министра финансов США по финансированию терроризма и финансовым преступлениям Пол Ахерн.

Крупный бизнесмен Гапонцев в иске к минфину США заявлял, что его включение в "список российских олигархов" вредит его репутации и бизнесу. Кроме того, Гапонцев доказывал, что давно живет за пределами России и практически не ведет там бизнеса. Минфин согласился с этой формулировкой, добавив, что Гапонцев является гражданином США и его компания расположена также в США.

Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ, и "список олигархов" из 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.