Силуанов призвал найти взвешенное решение по инвестированию ФНБ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минфин РФ будет искать взвешенное решение по инвестированию ФНБ, в том числе вкладывать деньги в российские проекты, заявил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Мосфинфорума.

"Нужно найти взвешенное решение. В чем оно состоит? В том, что не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно. Для чего мы копили эти резервы?" - сказал Силуанов, отвечая на вопрос об инвестировании ликвидной части ФНБ после превышения ей объема в 7% ВВП.

Он признал, что средства ФНБ могут идти на поддержку экспорта и на финансирование зарубежных проектов, замещая государственные кредиты.

"Но, с другой стороны, мы не можем отказаться от использования средств ФНБ и у себя в России, потому что у нас есть интереснейшие, шикарные проекты, которые на начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются. Им надо помочь", - сказал он.

В качестве примера он привел проект "Ямал-СПГ", который реализуется с привлечением средств этого фонда. "У нас есть такие же проекты в нефтегазохимии, в сжижении газа, есть проекты в строительстве наших новых газовозов", - заявил он.

"Это абсолютно коммерческие высокомаржинальные проекты, по которым нам войти на 15-20%, привлечь частников, и как только этот проект заработает - мы выйдем с большой прибылью. Такого рода проекты требуют господдержки и ФНБ - безусловно, это такой инструмент, который должен участвовать в таких проектах", - подчеркнул Силуанов.