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РИА Новости

В военной прокуратуре заявили о снижении числа уклонений от армии на треть

18:39 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество уклонистов от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России сократилось на треть, заявил в четверг заместитель генпрокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров.
В Москве под председательством Петрова состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах.
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"Хочу отметить определенные положительные итоги нашей работы на этом направлении. В текущем году более чем на 18% сократилось число преступлений против военной службы, на треть снизилось количество уклонений от ее прохождения", - сказал Петров.
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Главная военная прокуратураВалерий ПетровВооруженные силы РФРоссияБезопасность
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