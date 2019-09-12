В военной прокуратуре заявили о снижении числа уклонений от армии на треть

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество уклонистов от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России сократилось на треть, заявил в четверг заместитель генпрокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров.

В Москве под председательством Петрова состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах.

"Хочу отметить определенные положительные итоги нашей работы на этом направлении. В текущем году более чем на 18% сократилось число преступлений против военной службы, на треть снизилось количество уклонений от ее прохождения", - сказал Петров.