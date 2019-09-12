На форуме "Россия – спортивная держава" представят павильон "Нижний 800"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости, Юлия Чичерина. Гостям VIII Международного форума "Россия – спортивная держава", который пройдет 10-11 октября в Нижнем Новгороде, представят уникальный павильон "Нижний 800", который расскажет о развитии спорта в регионе и предстоящем в 20121 году праздновании восьмисотлетия города, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На культурной площадке форума "Россия – спортивная держава" , который пройдет на Нижегородской стрелке, мы представим уникальный павильон "Нижний 800". Главная идея павильона – рассказать гостям и жителям Нижнего о грядущем в 2021 году юбилее, а основной темой павильона станет спорт",- сказал Никитин.

Он отметил, что павильон должен стать "главной точкой притяжения всех участников и гостей форума". "Наряду с интерактивными панелями, в нем будет размещен мультимедийный экран, транслирующий картинку на 360 градусов, а также визуальные застройки", - отметил губернатор.

Никитин также рассказал об оформлении городской среды Нижнего Новгорода в дни форума, которое предусматривает, в частности, установку разнообразных световых инсталляций.

По его словам, главными помощниками в проведении форума станут волонтеры. "Для работы на форуме мы привлекаем более 400 волонтеров. Все они подготовлены и имеют за плечами опыт работы на различных мероприятиях", - сказал глава региона.

Никитин добавил, что в дни проведения форума в Нижнем Новгороде пройдёт чемпионат Европы по скейтбордингу.

"Впервые в истории в Нижнем Новгороде пройдёт чемпионат Европы по скейтбордингу, который в 2017 году признали олимпийским видом спорта. Поэтому мы дополнительно в эти дни ожидаем более четырех тысяч гостей из 35 стран мира",- отметил он.

Никитин рассчитывает, что Нижний Новгород будет проводить форум на постоянной основе.