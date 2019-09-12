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РИА Новости
Нижегородская область

На форуме "Россия – спортивная держава" представят павильон "Нижний 800"

18:37 12.09.2019
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкТуристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости, Юлия Чичерина. Гостям VIII Международного форума "Россия – спортивная держава", который пройдет 10-11 октября в Нижнем Новгороде, представят уникальный павильон "Нижний 800", который расскажет о развитии спорта в регионе и предстоящем в 20121 году праздновании восьмисотлетия города, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На культурной площадке форума "Россия – спортивная держава" , который пройдет на Нижегородской стрелке, мы представим уникальный павильон "Нижний 800". Главная идея павильона – рассказать гостям и жителям Нижнего о грядущем в 2021 году юбилее, а основной темой павильона станет спорт",- сказал Никитин.

Он отметил, что павильон должен стать "главной точкой притяжения всех участников и гостей форума". "Наряду с интерактивными панелями, в нем будет размещен мультимедийный экран, транслирующий картинку на 360 градусов, а также визуальные застройки", - отметил губернатор.
Никитин также рассказал об оформлении городской среды Нижнего Новгорода в дни форума, которое предусматривает, в частности, установку разнообразных световых инсталляций.
По его словам, главными помощниками в проведении форума станут волонтеры. "Для работы на форуме мы привлекаем более 400 волонтеров. Все они подготовлены и имеют за плечами опыт работы на различных мероприятиях", - сказал глава региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Губернатор: Нижний Новгород готов к форуму "Россия - спортивная держава"
Никитин добавил, что в дни проведения форума в Нижнем Новгороде пройдёт чемпионат Европы по скейтбордингу.
"Впервые в истории в Нижнем Новгороде пройдёт чемпионат Европы по скейтбордингу, который в 2017 году признали олимпийским видом спорта. Поэтому мы дополнительно в эти дни ожидаем более четырех тысяч гостей из 35 стран мира",- отметил он.
Никитин рассчитывает, что Нижний Новгород будет проводить форум на постоянной основе.
"Совпадение в том, что впервые в истории форума одновременно с ним пройдет чемпионат Европы по скейтбордингу, который стал олимпийским видом спорта. По поводу постоянного места проведения форума: правительство поддерживает идею закрепления форума в конкретном городе, но сначала хотело бы посмотреть, как он пройдет в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что решение о постоянном проведении форума в Нижнем будет принято", - сказал он.
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