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РИА Новости

Премьер Чехии выступил против пересмотра признания Косово

18:33 12.09.2019
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© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Поводов для изменения позиции по признанию Косово нет, заявил чешский премьер Андрей Бабиш, комментируя высказывание президента страны Милоша Земана о том, что Чехии следовало бы пересмотреть признание Косово, во главе которого находятся военные преступники.
Во вторник вечером, по прилету с официальным визитом в Белград, Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не любит Косово, не считает его демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. В среду на пресс-конференции в Белграде чешский президент повторил свои слова.
На вопрос, могла бы Чехия отменить признание Косово в качестве независимого государства, Земан сказал, что хотел бы это дело обсудить на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.
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"Я не вижу в настоящее время никаких поводов для того, чтобы чешское правительство изменило свою позицию", - сказал Бабиш на пресс-конференции после завершения переговоров премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4) и Западных Балкан в столице Чехии, которая сейчас председательствует в группе V4. После высказывания Земана "заместитель премьера" Косово отказался от приезда на этот саммит.
В свою очередь, председатель верхней палаты чешского парламента, сената, Ярослав Кубера заявил в четверг журналистам, что у Земана нет никаких полномочий, чтобы каким-либо образом повлиять на данную ситуацию.
"Господин президент сказал это лишь для того, чтобы понравиться сербам, но ничего серьезного из этого не исходит. Он (Земан) никаких полномочий не имеет, чтобы изменить ситуацию (с признанием Косово)", - сказал глава сената.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Ивица Дачич
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Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово
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Андрей БабишМилош ЗеманАлбанияСербияЧехияКосовоВ мире
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