Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T20:23Z
https://ria.ru/20190912/1558630527.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/91/1556029133_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_35f07c13e153d8cdf55e9fd292f90569.jpg
РИА Новости

Россия планирует создать дешевую ракету для запуска коммерческих спутников

18:31 12.09.2019 (обновлено: 20:23 12.09.2019)
648
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСоставные части ракеты-носителя
Составные части ракеты-носителя
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компания "Главкосмос Пусковые Услуги" работает с госкорпорацией "Роскосмос" над снижением стоимости запусков коммерческих спутников на ракетах-носителях "Союз", что включает в себя разработку новой, более дешевой версии ракеты, заявил генеральный директор АО "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин.
Как сообщил американский специализированный сайт spacenews.com, Серкин, выступая на конференции World Satellite Business Week в Париже, сказал, что компания "Главкосмос Пусковые Услуги" работает с Роскосмосом над путями снижения стоимости пусков ракет "Союз".
По его словам, для этого разрабатывается модификация ракеты "Союз-2М" на базе эксплуатирующейся ракеты "Союз-2.1б", но без использования разгонного блока "Фрегат". Стоимость пуска "Союза-2М" составит около 30 миллионов долларов, она сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.
"Стоимость пуска ("Союза") снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится", - сказал на конференции Серкин.
Запуск ракеты-носителя Союз-2
4 сентября, 13:24РИА Новости
"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
В октябре 2018 года компания "Главкосмос Пусковые Услуги" сообщила, что стоимость коммерческого пуска ракеты "Союз-2" с блоком "Фрегат" составляет 48,5 миллиона долларов, а без "Фрегата" - 35 миллионов долларов.
Компания "Главкосмос Пусковые Услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
1 августа, 19:45РИА Новости
Полет нормальный: "Роскосмос" рассказал об успехах полугодия
1520000
Обсудить 1
ГлавкосмосКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Никита Хрущев вручает президенту США президенту Дуайту Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного советской ракетой на Луну
"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
Лента новостейМолния