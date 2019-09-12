Россия планирует создать дешевую ракету для запуска коммерческих спутников

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компания "Главкосмос Пусковые Услуги" работает с госкорпорацией "Роскосмос" над снижением стоимости запусков коммерческих спутников на ракетах-носителях "Союз", что включает в себя разработку новой, более дешевой версии ракеты, заявил генеральный директор АО "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин.

Как сообщил американский специализированный сайт spacenews.com, Серкин, выступая на конференции World Satellite Business Week в Париже, сказал, что компания "Главкосмос Пусковые Услуги" работает с Роскосмосом над путями снижения стоимости пусков ракет "Союз".

По его словам, для этого разрабатывается модификация ракеты "Союз-2М" на базе эксплуатирующейся ракеты "Союз-2.1б", но без использования разгонного блока "Фрегат". Стоимость пуска "Союза-2М" составит около 30 миллионов долларов, она сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

"Стоимость пуска ("Союза") снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится", - сказал на конференции Серкин.

В октябре 2018 года компания "Главкосмос Пусковые Услуги" сообщила, что стоимость коммерческого пуска ракеты "Союз-2" с блоком "Фрегат" составляет 48,5 миллиона долларов, а без "Фрегата" - 35 миллионов долларов.