Кудрин ожидает профицит бюджета в этом году на уровне 1,4% ВВП

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ожидаемый профицит бюджета России в 2019 году составит меньше, чем предусмотрено последними поправками, - 1,4% ВВП, следует из слов главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сославшегося на данные Минфина.

"Я не побоюсь, назову ожидаемый профицит бюджета этого года - 1,471 триллиона, по оценке Минфина. Это 1,4% ВВП только в этом году", - сказал Кудрин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах - на 50,9 миллиарда рублей, до 1,881 триллиона.