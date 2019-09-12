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РИА Новости

Кудрин ожидает профицит бюджета в этом году на уровне 1,4% ВВП

18:48 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ожидаемый профицит бюджета России в 2019 году составит меньше, чем предусмотрено последними поправками, - 1,4% ВВП, следует из слов главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сославшегося на данные Минфина.
"Я не побоюсь, назову ожидаемый профицит бюджета этого года - 1,471 триллиона, по оценке Минфина. Это 1,4% ВВП только в этом году", - сказал Кудрин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах - на 50,9 миллиарда рублей, до 1,881 триллиона.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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