Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

"Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу", — сказала она РИА Новости.