Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
"Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня "за нарушение стандартов сообщества". Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос", — сообщается в Telegram-канале RT.
Сама Симоньян считает блокировку своего аккаунта цензурой.
"Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу", — сказала она РИА Новости.
В своем Telegram-канале главный редактор написала, что она пока помедитирует "о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем".