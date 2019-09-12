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РИА Новости
Медиавойны

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

18:22 12.09.2019 (обновлено: 18:32 12.09.2019)
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
"Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня "за нарушение стандартов сообщества". Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос", — сообщается в Telegram-канале RT.
Сама Симоньян считает блокировку своего аккаунта цензурой.
"Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу", — сказала она РИА Новости.
В своем Telegram-канале главный редактор написала, что она пока помедитирует "о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем".
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
5 сентября, 14:46РИА Новости
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
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МедиавойныМедиавойныМаргарита СимоньянFacebook, Inc.
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Благодаря такому поведению администрации facebook, всё больше людей понимают, чего стоит хвалёная американская "свобода слова". Отличная работа, Маргарита!
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