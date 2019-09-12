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РИА Новости

Азербайджан вручил ноту протеста Франции из-за визита депутатов в Карабах

18:22 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта. Архивное фото
БАКУ, 12 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом французских парламентариев в Нагорный Карабах без согласования с Баку.
Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной НКР. Лицам из этого списка запрещен въезд в Азербайджан. В МИД сообщили, что намерены включить в этот список французских депутатов, посетивших Карабах.
"Мы решительно осуждаем незаконную поездку французских парламентариев в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В настоящей связи временный поверенный в делах Франции в нашей стране был приглашён в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, адресованная французской стороне", - отмечается в поступившем РИА Новости заявлении МИД Азербайджана.
Здание Министерства иностранных дел РФ
1 августа, 15:56РИА Новости
МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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ОБСЕМИД АзербайджанаМИД Франции‎Нагорно-Карабахская РеспубликаФранцияАзербайджанАрменияВ мире
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