Азербайджан вручил ноту протеста Франции из-за визита депутатов в Карабах

БАКУ, 12 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом французских парламентариев в Нагорный Карабах без согласования с Баку.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной НКР. Лицам из этого списка запрещен въезд в Азербайджан. В МИД сообщили, что намерены включить в этот список французских депутатов, посетивших Карабах.

"Мы решительно осуждаем незаконную поездку французских парламентариев в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В настоящей связи временный поверенный в делах Франции в нашей стране был приглашён в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, адресованная французской стороне", - отмечается в поступившем РИА Новости заявлении МИД Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.