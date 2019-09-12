Собянин предложил менять приоритеты в сторону "экономики человека"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках пленарного заседания на Московском финансовом форуме предложил пересмотреть приоритеты в сторону "экономики человека".
"У нас экономика не нефти и газа, у нас экономика человека... Мне кажется, надо пересмотреть некоторые подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла. Это тоже очень важно, мне кажется, для понимания тех процессов, которые происходят. Экономика для чего? Экономика для человека - для того, чтобы мы обеспечивали оборону, какие-то развития фундаментальных отраслей. В любом случае, в конечном итоге - это для людей. Давайте попробуем", - заявил Собянин.
Говоря о привлечении частных инвестиций в бюджет города, мэр отметил, что важно показать предпринимателям, что власти готовы вкладываться в развитие города, так как только в этом случае удастся привлечь бизнес в развитие инфраструктуры.
"Мы имеем рост не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций... придя в брошенные промзоны, проведя к ним инфраструктуру, мы начали привлекать большой объем инвестиций. Если бизнес видит, что мы вкладываем деньги в город, то и бизнес вкладывает", - отметил мэр.
Кроме того, он заявил, что когда население от властей постоянно слышит, что "у нас все падает", то это убивает в человеке оптимизм.
"Мне кажется, надо менять приоритеты в плане оценки ситуаций, заходить с другого. Конечно, очень важно самочувствие людей, оценка ситуации, оптимизм. Но когда с утра до вечера мы говорим, что у нас все падает - какого оптимизма мы хотим. Любой кризис это внутреннее содержание человека - он верит в развитие страны и экономики, либо не верит. Если не верит - значит это кризис, если верит, то кризиса нет", - заключил Собянин.
После этого заявления модератор встречи Сергей Брилев назвал мэра Москвы либералом.