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РИА Новости

Собянин предложил менять приоритеты в сторону "экономики человека"

18:08 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках пленарного заседания на Московском финансовом форуме предложил пересмотреть приоритеты в сторону "экономики человека".
"У нас экономика не нефти и газа, у нас экономика человека... Мне кажется, надо пересмотреть некоторые подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла. Это тоже очень важно, мне кажется, для понимания тех процессов, которые происходят. Экономика для чего? Экономика для человека - для того, чтобы мы обеспечивали оборону, какие-то развития фундаментальных отраслей. В любом случае, в конечном итоге - это для людей. Давайте попробуем", - заявил Собянин.
Говоря о привлечении частных инвестиций в бюджет города, мэр отметил, что важно показать предпринимателям, что власти готовы вкладываться в развитие города, так как только в этом случае удастся привлечь бизнес в развитие инфраструктуры.
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"Мы имеем рост не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций... придя в брошенные промзоны, проведя к ним инфраструктуру, мы начали привлекать большой объем инвестиций. Если бизнес видит, что мы вкладываем деньги в город, то и бизнес вкладывает", - отметил мэр.
Кроме того, он заявил, что когда население от властей постоянно слышит, что "у нас все падает", то это убивает в человеке оптимизм.
"Мне кажется, надо менять приоритеты в плане оценки ситуаций, заходить с другого. Конечно, очень важно самочувствие людей, оценка ситуации, оптимизм. Но когда с утра до вечера мы говорим, что у нас все падает - какого оптимизма мы хотим. Любой кризис это внутреннее содержание человека - он верит в развитие страны и экономики, либо не верит. Если не верит - значит это кризис, если верит, то кризиса нет", - заключил Собянин.
После этого заявления модератор встречи Сергей Брилев назвал мэра Москвы либералом.
Мэр Москвы Сергей Собянин
7 сентября, 12:46РИА Новости
Москва должна оставаться локомотивом экономики, заявил Собянин
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