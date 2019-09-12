Собянин предложил менять приоритеты в сторону "экономики человека"

"У нас экономика не нефти и газа, у нас экономика человека... Мне кажется, надо пересмотреть некоторые подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла. Это тоже очень важно, мне кажется, для понимания тех процессов, которые происходят. Экономика для чего? Экономика для человека - для того, чтобы мы обеспечивали оборону, какие-то развития фундаментальных отраслей. В любом случае, в конечном итоге - это для людей. Давайте попробуем", - заявил Собянин.