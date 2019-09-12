В Сыктывкаре загорелась школа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из школы №12 в Сыктывкаре в Республике Коми из-за возгорания, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 16.24 в здании средней школы №12 по улице Интернациональная, 167, произошло возгорание в подсобном помещении спортивного зала для хранения спортивного инвентаря. В результате этого сработала система автоматической сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 475 человек были эвакуированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил подсобное помещение на общей площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.