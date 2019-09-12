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РИА Новости

В Сыктывкаре загорелась школа

18:08 12.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Варвара Гертье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из школы №12 в Сыктывкаре в Республике Коми из-за возгорания, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В 16.24 в здании средней школы №12 по улице Интернациональная, 167, произошло возгорание в подсобном помещении спортивного зала для хранения спортивного инвентаря. В результате этого сработала система автоматической сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 475 человек были эвакуированы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что огонь повредил подсобное помещение на общей площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.
"Предварительная причина возгорания - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, на месте работает дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории", - сказано в сообщении.
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30 марта 2018, 08:00РИА Новости
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КомиСыктывкарПроисшествия
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