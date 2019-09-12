Заложенных на нацпроекты ресурсов недостаточно для прорыва, считает Кудрин

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нацпроекты ставят весьма амбициозные цели по ускорению роста экономики РФ до 3% в год, однако заложенных в них ресурсов и мер недостаточно для такого прорыва, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно", - заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.

Он привел оценки различных исследовательских институтов, согласно которым выполнение нацпроектов добавляет роста экономике от 0,1% до 0,6% ВВП. "Это не тот рывок, который дает 3% роста", - заявил Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что на нацпроекты планируется потратить за 6 лет 25,7 триллиона рублей из них федеральных ресурсов - 13 триллионов рублей. В среднем это около 10% федерального бюджета в год.

Кудрин напомнил также, что Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в текущем году на уровне 1,3%. "Я думаю максимум будет около 1%, скорее всего, меньше чем официальный прогноз", - сказал глава Счетной палаты.

В следующем году, по его прогнозу, рост экономики будет от 1% до 1,3%, а в целом потенциал роста российского ВВП находится в пределах 2% в год. Из этой колеи, по словам Кудрина, можно вырваться только за счет структурных мер. "А эти структурные меры зачастую даже не запланированы", - сказал Кудрин.

Кудрин также добавил, что считает рост ВВП РФ на уровне 1,3% максимально возможным для 2020 года. "Я считаю, потолок для следующего года", - отметил он. Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики РФ в 2020 году составят 1,7%.