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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Москве прошла презентация туристических достопримечательностей Пекина

18:03 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В гостинице "Метрополь" в Москве 6 сентября прошла презентация "Очаровательный Пекин", организованная Управлением по делам культуры и туризма китайской столицы.
В мероприятии приняли участие более 100 китайских и зарубежных гостей, в том числе чиновники, представители турбюро, журналисты.
Представитель пекинского Управления по делам культуры и туризма Тянь Цзиньгуй отметил, что в течение 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией были достигнуты значительные успехи в политической и общественной сферах.
Были заметны большие сдвиги в туризме. В 1995 году Пекин и Москва установили отношения городов-побратимов. Культурные и туристические обмены между городами не только позволили народам больше узнать друг о друге, но и обогатили содержание Годов межрегионального сотрудничества Китая и России.
Согласно статистическим данным, опубликованным министерством коммерции КНР, по состоянию на конец 2018 года, объем товарооборота Китая и России превысил 100 миллиардов долларов. 2018 и 2019 годы были объявлены Годами межрегионального сотрудничества, что придало новый импульс углубленному развитию двусторонних отношений.
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Тянь Цзиньгуй выразил надежду на то, что совместно с Москвой – старым другом Пекина будут прилагаться усилия для пропаганды туристических и культурных достопримечательностей двух стран. Он также пригласил русских друзей как можно чаще приезжать в Пекин, самим оценить очарование древнего города и современной столицы.
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