В Москве прошла презентация туристических достопримечательностей Пекина

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 12 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . В гостинице "Метрополь" в Москве 6 сентября прошла презентация "Очаровательный Пекин", организованная Управлением по делам культуры и туризма китайской столицы.

В мероприятии приняли участие более 100 китайских и зарубежных гостей, в том числе чиновники, представители турбюро, журналисты.

Представитель пекинского Управления по делам культуры и туризма Тянь Цзиньгуй отметил, что в течение 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией были достигнуты значительные успехи в политической и общественной сферах.

Были заметны большие сдвиги в туризме. В 1995 году Пекин и Москва установили отношения городов-побратимов. Культурные и туристические обмены между городами не только позволили народам больше узнать друг о друге, но и обогатили содержание Годов межрегионального сотрудничества Китая и России.

Согласно статистическим данным, опубликованным министерством коммерции КНР, по состоянию на конец 2018 года, объем товарооборота Китая и России превысил 100 миллиардов долларов. 2018 и 2019 годы были объявлены Годами межрегионального сотрудничества, что придало новый импульс углубленному развитию двусторонних отношений.