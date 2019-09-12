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РИА Новости

Оператор Opal пока не получил приказ ограничить объемы прокачки "Газпрома"

17:54 12.09.2019
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport, не может сама ограничивать объемы прокачки "Газпрома", однако пока не получила соответствующего приказа от Федерального сетевого агентства Германии, сообщила компания РИА Новости.
"Необходим официальный приказ. Opal Gastransport в настоящее время не получил такого приказа. Мы ведем тесные переговоры с Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur) как с ведомством, курирующим Opal", - заявила компания.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
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Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии - от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.
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OPAL (газопровод)ГазпромЕврокомиссияЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
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