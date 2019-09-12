Священник прокомментировал ситуацию с отменой молебна в волгоградской школе

ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Настоятель храма в городе Волжский Волгоградской области протоиерей Александр Копейкин заявил РИА Новости, что не называл сектантами никого из родителей, из-за жалоб которых отменили молебен в школе.
Ранее директор школы №22 в Волжском сообщила, что из-за жалоб нескольких родителей отменен традиционный молебен к началу учебного года. Провести его должен был Копейкин.
Проект "Подъем" позднее сообщил на своем сайте, что священнослужитель якобы назвал возмутившихся родителей сектантами.
"Они все мои слова исказили, сектанты и так далее. Я вообще ничего такого не говорил... Нам сказали в школе (после отмены молебна - ред.), нет так нет. Мы стараемся для детей, а не для галочки. Мы стараемся детей благословить, сказать о том, для чего нужна учеба, для чего надо стараться… Мне ни воцерковлять их или еще что-то делать (не надо – ред.). Мы ничего не навязываем", - сказал Копейкин.