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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Священник прокомментировал ситуацию с отменой молебна в волгоградской школе

17:53 12.09.2019
1707
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Настоятель храма в городе Волжский Волгоградской области протоиерей Александр Копейкин заявил РИА Новости, что не называл сектантами никого из родителей, из-за жалоб которых отменили молебен в школе.
Ранее директор школы №22 в Волжском сообщила, что из-за жалоб нескольких родителей отменен традиционный молебен к началу учебного года. Провести его должен был Копейкин.
Проект "Подъем" позднее сообщил на своем сайте, что священнослужитель якобы назвал возмутившихся родителей сектантами.
"Они все мои слова исказили, сектанты и так далее. Я вообще ничего такого не говорил... Нам сказали в школе (после отмены молебна - ред.), нет так нет. Мы стараемся для детей, а не для галочки. Мы стараемся детей благословить, сказать о том, для чего нужна учеба, для чего надо стараться… Мне ни воцерковлять их или еще что-то делать (не надо – ред.). Мы ничего не навязываем", - сказал Копейкин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВолгоградская областьОбщество
Популярные комментарии
Отменять молебен ни в коем случае нельзя. Это не приветственная речь политика. Если кого то это не устраивает, скатертью дорога.
12 сентября, 18:02
Ярослав Погодин
8000317
Нужны молебны - идите в церковно-приходску школу. А в светской школе молебные даром не нужны. Что до чувств верующих, то от них уже пора защищать чувства неверующих. Почему я должен, к примеру, должен выслушивать всю эту тягомотину из-за чьих-то бзиков на почве веры ? Что до мусульман и т.д., то это их личные проблемы, меня они не волнуют.
12 сентября, 18:17
Northern F0x
1800016
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В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
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