"Люблю больше всего": Венсан Кассель поздравил дочку с днем рождения

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Венсан Кассель трогательно поздравил старшую дочь Деву с днем рождения, разместив пост в инстаграме.
"Моя любовь, моя радость, моя лучшая, моя изящная, моя литовка, моя римлянка, моя парижанка, моя дочь, моя Девинья. С Днем Рождения, моя любовь. Люблю тебя больше всего на свете", - написал актер.
Старшей дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи сегодня исполнилось 15 лет. Журналисты уже не раз сравнивали Деву по красоте со знаменитой мамой и говорили о том, что ее ждет успех в модельном бизнесе.