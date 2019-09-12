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РИА Новости
Культура

"Люблю больше всего": Венсан Кассель поздравил дочку с днем рождения

23:13 12.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Венсан Кассель на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма Необратимость в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Венсан Кассель трогательно поздравил старшую дочь Деву с днем рождения, разместив пост в инстаграме.

"Моя любовь, моя радость, моя лучшая, моя изящная, моя литовка, моя римлянка, моя парижанка, моя дочь, моя Девинья. С Днем Рождения, моя любовь. Люблю тебя больше всего на свете", - написал актер.

Старшей дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи сегодня исполнилось 15 лет. Журналисты уже не раз сравнивали Деву по красоте со знаменитой мамой и говорили о том, что ее ждет успех в модельном бизнесе.
Актриса Моника Беллуччи, аргентинский режиссер Гаспар Ноэ и актер Венсан Кассель на красной дорожке фильма Необратимость в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
1 сентября, 11:08Культура
Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на кинофестивале в Венеции
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