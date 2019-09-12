В Ереване произошли стычки между сторонниками и противниками Кочаряна

ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Стычки произошли в четверг у здания суда общей юрисдикции Еревана между сторонниками и противниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг суд возобновил рассмотрение дела Кочаряна в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя. Защита бывшего президента ходатайствовала о его освобождении. Решение будет оглашено 17 сентября.

После заседания произошли стычки между собравшимися у здания суда сторонниками и противниками бывшего президента. Несколько человек были задержаны, в частности, лидер партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян. Противники бывшего президента обвинили его в избиении женщины. Сам Арутюнян до того, как его усадили в полицейскую машину, заявил, что таким образом "ответил на оскорбления" в свой адрес.

Обстановка у здания суда спокойная.

В мае судья из Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Однако Апелляционный суд отменил это решение. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог". Дело Кочаряна было передано другому судье.

Позднее, 4 сентября, Конституционный суд Армении на основании обращения Кочаряна признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.