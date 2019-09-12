Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T17:57Z
https://ria.ru/20190912/1558628352.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

В Минфине оценили инициативу по "перепривязке" полиса ОСАГО к водителю

17:57 12.09.2019
1309
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Инициатива по "перепривязке" полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, как это происходит сейчас, в целом верна, однако в настоящий момент приведет к сильному удорожанию страхования автогражданской ответственности для рядового россиянина, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.
О такой концепции во время своего выступления на форуме в четверг напомнила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина. Именно антимонопольное ведомство уже предложило такую меру и не раз представляло ее на разных площадках. Идея заключается в переходе от страхования ответственности владельца транспортного средства, которое является источником повышенной опасности, к непосредственно страхованию ответственности водителя, который причиняет вред.
По мнению ФАС, такой подход избавит водителей, имеющих несколько автомобилей, от необходимости оформлять полисы ОСАГО на каждый из них. Также эта мера должна упростить и ускорить покупку полиса, а заодно упростить тарификацию.
"Мы дискутировали с вашей организацией по этому поводу, и правительство поддержало в конечном итоге позицию Центрального банка и нашу, что переход к покупке полиса на водителя, а не на автомобиль в целом является правильным тезисом, но в настоящий момент приведет к значительному удорожанию этой услуги для подавляющего большинства российских граждан", - прокомментировал Моисеев.
Оформление полисов ОСАГО и каско
4 сентября, 17:57РИА Новости
Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Он привел в пример рядовую семью из трех человек – родителей и ребенка – каждый из которых водит один имеющийся в семье автомобиль. Если "перепривязать" ОСАГО к машине, то семье придется оформлять три полиса ОСАГО, а не один. В свою очередь людей, которые водят сразу несколько автомобилей, немного. В итоге в худшем положении окажутся небогатые люди, отметил он.
С другой стороны, идеология тарификации такова, что на итоговую стоимость полиса влияет именно поведение конкретного водителя, добавил Моисеев. И если владелец автомобиля доверил управление какому-то другому человеку, по вине которого произошло ДТП, то он также должен нести ответственность за то, кого он допускает к рулю. Однако сейчас рассмотрение "перепривязки" все же приведет к ухудшению положения множества граждан, заключил он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Стоимость владения автомобилем в России
14 сентября 2016, 18:48РИА Новости
Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
310039
Обсудить 1
ОСАГОАвтоАлексей МоисеевМинистерство финансов РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Лента
новостей
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Заседание Госдумы
В ГД попросили Васильеву принять меры после скандала со стрижкой школьника
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния