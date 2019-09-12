В Минфине оценили инициативу по "перепривязке" полиса ОСАГО к водителю

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Инициатива по "перепривязке" полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, как это происходит сейчас, в целом верна, однако в настоящий момент приведет к сильному удорожанию страхования автогражданской ответственности для рядового россиянина, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.

О такой концепции во время своего выступления на форуме в четверг напомнила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина. Именно антимонопольное ведомство уже предложило такую меру и не раз представляло ее на разных площадках. Идея заключается в переходе от страхования ответственности владельца транспортного средства, которое является источником повышенной опасности, к непосредственно страхованию ответственности водителя, который причиняет вред.

По мнению ФАС, такой подход избавит водителей, имеющих несколько автомобилей, от необходимости оформлять полисы ОСАГО на каждый из них. Также эта мера должна упростить и ускорить покупку полиса, а заодно упростить тарификацию.

"Мы дискутировали с вашей организацией по этому поводу, и правительство поддержало в конечном итоге позицию Центрального банка и нашу, что переход к покупке полиса на водителя, а не на автомобиль в целом является правильным тезисом, но в настоящий момент приведет к значительному удорожанию этой услуги для подавляющего большинства российских граждан", - прокомментировал Моисеев.

Он привел в пример рядовую семью из трех человек – родителей и ребенка – каждый из которых водит один имеющийся в семье автомобиль. Если "перепривязать" ОСАГО к машине, то семье придется оформлять три полиса ОСАГО, а не один. В свою очередь людей, которые водят сразу несколько автомобилей, немного. В итоге в худшем положении окажутся небогатые люди, отметил он.

С другой стороны, идеология тарификации такова, что на итоговую стоимость полиса влияет именно поведение конкретного водителя, добавил Моисеев. И если владелец автомобиля доверил управление какому-то другому человеку, по вине которого произошло ДТП, то он также должен нести ответственность за то, кого он допускает к рулю. Однако сейчас рассмотрение "перепривязки" все же приведет к ухудшению положения множества граждан, заключил он.