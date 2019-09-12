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РИА Новости
Ивановская область

Глава Ивановской области выступил с инициативами на московском финфоруме

17:42 12.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 12 сен – РИА Новости. С инициативой создать более современную систему территориального размещения объектов здравоохранения, а также инвестировать дополнительные средства в первичное звено выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"В первичной медицине - серьезный сбой. Нацпроект на это направлен - и бережливые поликлиники, и телемедицина, и информационные системы, и система диспетчеризации скорой. Но "на земле" что происходит: приходит врач-терапевт, работает на две ставки, принимает тридцать человек в день. Пациент недоволен, врач недоволен. Еще и принимают его (пациента), если это фельдшер, то в разрушенном ФАПе, если это врач - в неотремонтированной поликлинике", - сказал Воскресенский.

При этом он выразил уверенность в том, что эти инвестиции окупятся.
Глава региона принял участие в работе Московского финансового форума. В рамках тематической сессии "Национальные проекты и регионы: поставленные задачи и пути их решения" Воскресенский отдельно остановился на реализации национального проекта "Здравоохранение".
Московский финансовый форум - площадка для обсуждения ключевых вопросов финансово-экономической политики России. Тема форума в этом году - "Российская экономика: возможности для опережающего развития".
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Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбщество
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