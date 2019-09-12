В красноярской школе объяснили претензии по поводу прически ученика

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Завуч школы в Сосновоборске, которая оказалась в центре скандала из-за запрета ученику с необычной прической посещать занятия, объяснила телеканалу Завуч школы в Сосновоборске, которая оказалась в центре скандала из-за запрета ученику с необычной прической посещать занятия, объяснила телеканалу РЕН ТВ , чем вызваны претензии к мальчику.

По ее словам, новая стрижка четвероклассника отрицательно сказывается на "моральном здоровье" других учеников.

Как утверждает завуч, недовольство прической мальчика выразили родители других детей, назвав его внешний вид вызывающим. Они обратили внимание на то, что ребенок "не подчиняется" правилам внутри учебного заведения, сказала она.

По словам завуча, родители учеников — это клиенты школы, которые имеют право обсуждать внешний вид школьников

"Если 90 процентов родителей скажут: "Пусть они хоть в розовом, в пупырышки и в клеточку ходят" — то школа не будет возражать. У нас образовательный бизнес, родители — наши клиенты, мы оказываем образовательные услуги. Клиент всегда прав", — пояснила она.

С точки зрения школьного руководства, подобные прически не соответствуют "общеделовому стилю" и плохо влияют на психологическое состояние воспитанников.

Как заявила директор учебного заведения, такие стрижки могут позволить себе совершеннолетние, так они уже "отучились и несут ответственность за свои поступки".

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю начало проверку после конфликта в сосновоборской школе из-за прически одного из учеников. По данным ведомства, в начале сентября руководство школы выразило недовольство внешним видом четвероклассника, предложив ему перейти на домашнее обучение, если он не сменит стрижку.