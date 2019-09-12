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РИА Новости

Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии

17:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи
Вид города Триполи
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи. Архивное фото
ООН, 12 сен – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 15 сентября 2020 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), соответствующая резолюция была принята в четверг.
Мандат миссии истекал 15 сентября 2019 года.
"Совет Безопасности постановляет продлить до 15 сентября 2020 года мандат МООНПЛ под руководством спецпредставителя генерального секретаря", - говорится в резолюции.
За резолюцию проголосовали единогласно.
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Согласно тексту документа, миссия должна поддерживать в числе прочего инклюзивный политический процесс и диалог по вопросам безопасности и экономики; выполнение ливийского политического соглашения; возможное прекращение огня; последующие этапы ливийского переходного процесса, включая конституционный процесс и организацию выборов.
Ранее спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал внести дополнительное положение в мандат Миссии организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Саламе предложил, чтобы новое положение позволило Миссии оказывать масштабную поддержку сторонам в вопросе прекращения огня или в свете любой другой формы перемирия в соответствии с договоренностями двух сторон.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Гассан СаламеСовет Безопасности ООНЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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