Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии

ООН, 12 сен – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 15 сентября 2020 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), соответствующая резолюция была принята в четверг.

Мандат миссии истекал 15 сентября 2019 года.

"Совет Безопасности постановляет продлить до 15 сентября 2020 года мандат МООНПЛ под руководством спецпредставителя генерального секретаря", - говорится в резолюции.

За резолюцию проголосовали единогласно.

Согласно тексту документа, миссия должна поддерживать в числе прочего инклюзивный политический процесс и диалог по вопросам безопасности и экономики; выполнение ливийского политического соглашения; возможное прекращение огня; последующие этапы ливийского переходного процесса, включая конституционный процесс и организацию выборов.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал внести дополнительное положение в мандат Миссии организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Саламе предложил, чтобы новое положение позволило Миссии оказывать масштабную поддержку сторонам в вопросе прекращения огня или в свете любой другой формы перемирия в соответствии с договоренностями двух сторон.