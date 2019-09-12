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РИА Новости

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне и устроил погром

17:28 12.09.2019 (обновлено: 18:07 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Торгового представительства РФ в Великобритании
Табличка на здании Торгового представительства РФ в Великобритании
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Инцидент произошел недавно, известно, что пострадали автомобили и недвижимость.

"Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании", — цитирует Захарову RT.

В ответ в лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.
"Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил", — отметила Захарова.
В МИД подчеркнули, что российская сторона предоставила записи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые "не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие".
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко
23 августа, 17:00РИА Новости
Александр Яковенко: Лондон строит внешнюю политику на дезинформации
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телеканал RTМария ЗахароваМоскваЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
Скрипаль рвался на Родину.
12 сентября, 19:20
sizif8
35320001
Может, погромить чуток британское представительство в Москве и тоже сказать, что дело - глухарь ?
12 сентября, 18:06
Northern F0x
5070002
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