Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне и устроил погром

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Инцидент произошел недавно, известно, что пострадали автомобили и недвижимость.
"Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании", — цитирует Захарову RT.
В ответ в лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.
"Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил", — отметила Захарова.
В МИД подчеркнули, что российская сторона предоставила записи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые "не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие".