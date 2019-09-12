Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне и устроил погром

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Инцидент произошел недавно, известно, что пострадали автомобили и недвижимость.

"Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании", — цитирует Захарову RT.

В ответ в лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.

"Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил", — отметила Захарова.