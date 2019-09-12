Зеленский после вступления в должность помиловал более 20 человек

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность 20 мая помиловал 22 человека, сообщил офис главы государства.

"Главой государства с мая 2019 года помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальные осужденные освобождены от дальнейшего наказания", - говорится в ответе офиса президента на запрос агентства "Украинские новости".

При этом в агентстве отметили, что "офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов".